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11:15 19 Января 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Изменились личные обстоятельства: Поклонская не отправится послом в Кабо-Верде

Экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, не будет вступать в эту должность якобы по личным обстоятельствам.

МИД Украины таки испортил дипломатическую карьеру Поклонской

Об этом сообщило ТАСС. Об изменении планов Поклонская сама сообщила агентству.

«Нет, не планирую. Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства” – сказала она, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде.

В МИД РФ подтвердили эту информацию агентству.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источник, близкий к МИД России, сообщил, что Поклонская до сих пор не уехала работать послом России в Кабо-Верде из-за отсутствия агремана – предварительного согласия Кабо-Верде на назначение ее в качестве главы дипломатического представительства.

«Поклонская и не обязана ехать в Кабо-Верде, пока республика не дала согласие. На получение агремана может уйти какое-то время. Но дольше чем на полгода-год эта история вряд ли затянется», – цитирует издание неназванного собеседника.

Поклонская поясняла изданию, что она и сама пока не знает, когда отправится в Кабо-Верде. По ее словам, решение о том, когда ей нужно ехать в западноафриканскую республику, зависит не от нее.

Ранее Власти сообщали:

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

МИД Украины поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности экс-прокурора оккупированного Крыма и бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и пообещал испортить ей карьеру.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Наталья Поклонская
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