Ревакцинация от COVID-19: Минздрав изменил перечень рекомендованных препаратов

Для ревакцинации от коронавируса теперь разрешено использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.

Ранее в ВОЗ рекомендовали ревакцинацию дополнительной (третьей) дозой лиц только для лиц старше 60 лет и предпочтительно вакциной CoronaVac.



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ Минздрава.

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Минздрав разрешил использовать для ревакцинации украинцев любую из зарегистрированных вакцин от COVID-19 в стране.

В настоящее время в Украине зарегистрированы вакцины компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

В тексте приказа неуказанно, каким из перечисленных вакцин необходимо отдать предпочтение — соответственно можно выбирать любую.

Также, согласно приказу, ревакцинация может проводиться не ранее чем через шесть месяцев после завершения первого полного курса вакцинации. Ревакцинация касается всех категорий украинцев старше 18 лет, не относящихся к группе приоритетной вакцинации при наличии достаточного количества вакцин.

Стоит отметить, что ранее в ВОЗ рекомендовали ревакцинацию дополнительной (третьей) дозой лиц только для лиц старше 60 лет и предпочтительно вакциной CoronaVac.

Как ранее сообщали Власти, известны сроки повторной COVID-вакцинации в Украине.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Минздрав, вакцина, воз, коронавирус, ревакцинация