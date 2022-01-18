Под Печерским судом собираются сторонники Порошенко: произошла стычка с правоохранителями

Под Печерским судом, где сегодня, 19 января, в 14:00 огласят меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, уже собрались его сторонники и правоохранители.

Полиция и активисты конфликтовали из-за бочки



Между ними произошла первая стычка с применением газовых баллончиков. По словам активистов, конфликт произошел из-за их попытки установить печку, чтобы греть чай.

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Через некоторое время конфликт удалось уладить, все спокойно.

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Напомним, после пяти часов пребывания в совещательной комнате 17 января судья Печерского суда Алексей Соколов, избирающий меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, передал через своего представителя, что заседание переносится на 19 января.

Как сообщали Власти, пятый президент Украины Петр Порошенко 17 января прибыл в Печерский суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.

Офис Генерального прокурора просил применить к Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

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Тэги: Киев, Печерский суд