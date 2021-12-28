Байден настроен пессимистично: Украине могут дать еще оружия для войны с Россией
Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления большего количества оружия Украине, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку пессимистично оценивает итоги переговоров.
Об этом сообщило CNN. США таким образом пытаются повысить издержки для президента России Владимира Путина, если он решит вторгнуться в страну.
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Несколько источников издания отметило чувство пессимизма в администрации Байдена после дипломатических переговоров с российскими официальными лицами на прошлой неделе.
Отмечается, что они не дали никаких прорывов, а Россия продолжила наращивать войска на границе с Украиной.
Как вариант помощи украинским военным и правительству отразить вторжение, США рассматривают усиление способности украинской армии противостоять потенциальной российской оккупации.
Это включает в себя возможное обеспечение украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитными ракетными системами, которые, вероятно, будут поступать от союзников по НАТО.
Как сообщали Власти, в Украину из Великобритании прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для ведения боев в условиях города.