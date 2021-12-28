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Главная » Мир » Политика
12:55 19 Января 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Байден настроен пессимистично: Украине могут дать еще оружия для войны с Россией

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления большего количества оружия Украине, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку пессимистично оценивает итоги переговоров.

В Белом доме не увидели прогресса в переговорах с Россией

Об этом сообщило CNN. США таким образом пытаются повысить издержки для президента России Владимира Путина, если он решит вторгнуться в страну.

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Несколько источников издания отметило чувство пессимизма в администрации Байдена после дипломатических переговоров с российскими официальными лицами на прошлой неделе.

Отмечается, что они не дали никаких прорывов, а Россия продолжила наращивать войска на границе с Украиной.

Как вариант помощи украинским военным и правительству отразить вторжение, США рассматривают усиление способности украинской армии противостоять потенциальной российской оккупации.

Это включает в себя возможное обеспечение украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитными ракетными системами, которые, вероятно, будут поступать от союзников по НАТО.

Как сообщали Власти, в Украину из Великобритании прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для ведения боев в условиях города.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Украина, Россия, оружие, США
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