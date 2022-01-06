В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабмин сократил для украинцев срок действия COVID-сертификата о полном курсе вакцинации.

Появление сертификатов о бустерной вакцинации произойдет только после появления соответствующей технической возможности



Об этом стало известно из прямой онлайн трансляции заседания правительства, которое проходило сегодня, 19 января 2022 года.

Кабинет министров принял решение о сокращении срока действия сертификата о полном курсе вакцинации с 365 до 270 дней.

Также изменится порядок формирования и использования сертификата о полной вакцинации от СОVID-19 — теперь будет учитываться и бустерная доза вакцины. Однако появление сертификатов о бустерной вакцинации произойдет только после появления соответствующей технической возможности.

Причиной изменений сроков действия сертификатов является сокращение сроков действия подобных медицинских документов в странах Евросоюза.

Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия уже сократили сроки действия сертификатов о вакцинации до 270 дней. Судя по всему, остальные страны Евросоюза также вскоре примут соответствующие изменения в своих законодательствах.

Как ранее сообщали Власти, срок действия “желтого” сертификата о вакцинации сократили в четыре раза.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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