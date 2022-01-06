В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
Кабмин сократил для украинцев срок действия COVID-сертификата о полном курсе вакцинации.
Об этом стало известно из прямой онлайн трансляции заседания правительства, которое проходило сегодня, 19 января 2022 года.
Кабинет министров принял решение о сокращении срока действия сертификата о полном курсе вакцинации с 365 до 270 дней.
Также изменится порядок формирования и использования сертификата о полной вакцинации от СОVID-19 — теперь будет учитываться и бустерная доза вакцины. Однако появление сертификатов о бустерной вакцинации произойдет только после появления соответствующей технической возможности.
Причиной изменений сроков действия сертификатов является сокращение сроков действия подобных медицинских документов в странах Евросоюза.
Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия уже сократили сроки действия сертификатов о вакцинации до 270 дней. Судя по всему, остальные страны Евросоюза также вскоре примут соответствующие изменения в своих законодательствах.
Как ранее сообщали Власти, срок действия “желтого” сертификата о вакцинации сократили в четыре раза.