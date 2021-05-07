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14:56 19 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

На Закарпатье судили учительницу за буллинг первоклассницы: какой приговор

Учительницу одной из закарпатских школ оштрафовали за систематический буллинг первоклассницы.

После огласки учительницу от работы не отстранили, а пострадавшую от буллинга ученицу перевели в параллельный класс

Об этом сообщает «Суспільне».

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В Закарпатской области судили учительницу Копашнивской школы Хустского района. Женщина обвинялась в систематическом буллинге ученицы первого класса.

Суд был лоялен к женщине и вынес мягкий приговор — ее оштрафовали на 850 гривен. Руководство школы не отстранило учительницу, однако ей вынесли устный выговор.

История с буллингом первоклассницы началась еще осенью 2021 года. В ноябре мама девочки сообщила руководству школы, а также написала заявление в полицию по поводу того, что учительница несправедливо относится к ее ребенку.

«У нас создана постоянная комиссия по рассмотрению случаев буллинга и этот вопрос мы рассмотрели на заседании комиссии. Учительница написала объяснительную записку и устно объяснила эту ситуацию», — рассказала директор школы Оксана Лембей.

После этого дело о буллинге попало в Хустский районный суд, где признали, что учительница начальных классов с октября 2021 года действительно систематически совершала психологический буллинг в отношении ученицы 1-А класса. Так например 24 ноября 2021 года в присутствии других учеников учительница использовала оскорбительные слова в адрес ребенка.

Обвиняемая не явилась на заседание суда, однако вину свою признала.

Суд обязал учительницу уплатить штраф в размере 850 грн. Кроме этого, женщина обязана оплатить 454 гривны судебного сбора.

После огласки учительницу от работы не отстранили, а пострадавшую от буллинга ученицу перевели в параллельный класс.

«Это первый случай. На нее никаких жалоб не было ни официальных, ни устных. Поэтому было устное предупреждение. Мы перевели девочку в параллельный класс и конфликт исчерпан. «, — сказала руководительница заведения.

По словам директрисы, ученица чувствует себя комфортно в новом классе.

«Психолог школьный проводил исследования с девочкой и ее классом, все хорошо. Никакого страха ни к учителям, ни в школе девочка нет. Ее хорошо воспринял коллектив», — добавила Оксана Лембей.

Как ранее сообщали Власти, в Украине заработал первый штаб по противодействию буллингу.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: суд, школа, Закарпатье, учитель, буллинг
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