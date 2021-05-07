На Закарпатье судили учительницу за буллинг первоклассницы: какой приговор
Учительницу одной из закарпатских школ оштрафовали за систематический буллинг первоклассницы.
Об этом сообщает «Суспільне».
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В Закарпатской области судили учительницу Копашнивской школы Хустского района. Женщина обвинялась в систематическом буллинге ученицы первого класса.
Суд был лоялен к женщине и вынес мягкий приговор — ее оштрафовали на 850 гривен. Руководство школы не отстранило учительницу, однако ей вынесли устный выговор.
История с буллингом первоклассницы началась еще осенью 2021 года. В ноябре мама девочки сообщила руководству школы, а также написала заявление в полицию по поводу того, что учительница несправедливо относится к ее ребенку.
«У нас создана постоянная комиссия по рассмотрению случаев буллинга и этот вопрос мы рассмотрели на заседании комиссии. Учительница написала объяснительную записку и устно объяснила эту ситуацию», — рассказала директор школы Оксана Лембей.
После этого дело о буллинге попало в Хустский районный суд, где признали, что учительница начальных классов с октября 2021 года действительно систематически совершала психологический буллинг в отношении ученицы 1-А класса. Так например 24 ноября 2021 года в присутствии других учеников учительница использовала оскорбительные слова в адрес ребенка.
Обвиняемая не явилась на заседание суда, однако вину свою признала.
Суд обязал учительницу уплатить штраф в размере 850 грн. Кроме этого, женщина обязана оплатить 454 гривны судебного сбора.
После огласки учительницу от работы не отстранили, а пострадавшую от буллинга ученицу перевели в параллельный класс.
«Это первый случай. На нее никаких жалоб не было ни официальных, ни устных. Поэтому было устное предупреждение. Мы перевели девочку в параллельный класс и конфликт исчерпан. «, — сказала руководительница заведения.
По словам директрисы, ученица чувствует себя комфортно в новом классе.
«Психолог школьный проводил исследования с девочкой и ее классом, все хорошо. Никакого страха ни к учителям, ни в школе девочка нет. Ее хорошо воспринял коллектив», — добавила Оксана Лембей.
Как ранее сообщали Власти, в Украине заработал первый штаб по противодействию буллингу.