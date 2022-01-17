Не обеспечит должного поведения: ГБР обжалует меру пресечения для Порошенко
Государственное бюро расследований заявило, что имеет все основания для апелляционного обжалования постановления Печерского суда о мере пресечения для пятого президента Петра Порошенко.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По мнению бюро, личное обязательство не обеспечит должного поведения подозреваемого.
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При этом в ГБР подчеркнули, что в своем решении судья констатировал законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.
Также в сообщении напомнили об обязанностях, которые наложены на Порошенко постановлением суда:
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прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
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не отлучаться из Киева и Киевской облати без разрешения следователя, прокурора или суда;
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сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;
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сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Как сообщали Власти, согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.
В свою очередь, Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он обжалует свою меру пресечения.