Нет доказательств необходимости бустерных вакцин для детей и подростков – ВОЗ

ВОЗ не видит необходимости в бустерных дозах вакцины от коронавируса для детей и подростков.

«Сейчас нет доказательств того, что здоровым детям или здоровым подросткам нужна бустерная доза вакцины от коронавируса», — заявили в ВОЗ



Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумия Сваминатана.

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Так, по ее словам, несмотря на очевидную необходимость введения бустерной дозы прививки от коронавируса, необходимо провести новые исследования, чтобы понять, кто именно нуждается в бустерной вакцине.

«Сейчас нет доказательств того, что здоровым детям или здоровым подросткам нужна бустерная доза вакцины от коронавируса», — заявила доктор.

Такое заявление Сумия Сваминатан сделала на фоне того, как правительства разных стран начали вводить бустерную дозу вакцины для детей и подросток.

Так например, Израиль ввел бустерную вакцинацию для детей от 12 лет. В США разрешили вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer и BioNTech детей возрастом от 12 до 15 лет. Правительство Германии и вовсе рекомендует всем детям в возрасте от 12 до 17 лет делать повторную прививку от COVID-19.

Сумия Сваминатан сообщила, что на этой неделе группа экспертов ВОЗ рассмотрит этот вопрос и сделает определенные выводы, касательно бустерной вакцинации детей и подростков.

В ВОЗ очередной раз напомнили, что суть вакцинации от коронавируса – защита наиболее уязвимых слоев населения, которые больше других рискуют заразиться и столкнуться с тяжелым течением заболевания или смертью.

Речь идет о пациентах преклонного возраста, пациентах с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями, а также медицинских работниках.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ввели бустерную дозу для всех вакцинированных от COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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