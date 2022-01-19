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17:32 19 Января 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Шмыгалю и всем министрам сегодня сделали бустерную прививку от COVID-19

На заседании Кабмина всем министрам сделали бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Кроме министров бустерную дозу вакцины также получили все желающие работники Секретариата Кабинета Министров

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Сегодня, 19 января на заседании Кабинета Министров работали мобильные бригады вакцинации от коронавируса.

Все министры по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля получили бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Кроме министров бустерную дозу вакцины также получили все желающие работники Секретариата Кабинета Министров.

Работа мобильной бригады вакцинации

«В этом месяце украинцы получили возможность сделать прививку бустерной дозой вакцины. Сегодня после заседания вакцинировались члены Правительства. Мы с министрами своим примером призываем всех украинцев прививать: как базовыми двумя дозами, так и дополнительной», — заявил Денис Шмигаль.

Шмыгаль также в очередной раз подчеркнул, что вакцинация помогает защититься от COVID-19, в том числе от нового штамма «Омикрон», и снижает риск смерти от вируса в десять раз.

Как ранее сообщали Власти, записаться на бустерную прививку в Украине можно онлайн: как это сделать.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кабмин, вакцинация, бустерная доза
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