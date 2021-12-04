КПРФ внесла в Госдуму проект признания Россией ЛНР и ДНР

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания “Донецкой Народной Республики” и “Луганской Народной Республики”.

КПРФ просит Путина признать псевдореспублики



Как сообщило ТАСС, коммунисты обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект в повестку дня на февраль 2022 года.

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“Депутаты считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР.

“За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти”, — сказано в документе.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели этого документа и не могут его прокомментировать.

Как сообщали Власти, глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия не признает независимость «республик» из-за минских соглашений, в декларации к которым Путин поддержал целостность Украины.

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Тэги: Россия, КПРФ, ДНР, ЛНР