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Главная » Украина » Политика
21:09 19 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Почти готова к вторжению: Россия заканчивает стягивать войска к границе с Украиной

Минобороны Украины предупредило, что Россия «почти завершила» наращивание сил, которые могут быть использованы для наступления.

Об этом сообщает CNN.

По данным Министерства обороны Украины, Россия разместила вблизи украинской границ более 127 тысяч военнослужащих.

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Ситуация названа «сложной».

Как говорится в сообщении министерства, Украина считает, что Россия «пытается расколоть и ослабить Европейский союз и НАТО».

Украинская военная разведка сообщила, что Россия перебросила войска из своих центральных и восточных районов к западной границе «на постоянной основе».

В конце декабря и в январе Россия перебрасывала к границе «запасы боеприпасов и полевые госпитали», что, как отмечается, «подтверждает подготовку к наступательным операциям».

Ранее Власти писали, что Россия отказалась даже обсуждать требование США и НАТО отвести свои войска от украинской границы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: российское вторжение, российские войска
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