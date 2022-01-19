Без паники: Зеленский призвал украинцев не скупать гречку и рассказал о будущем

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Зеленский обратился к украинцам



Видеоролик глава государства выложил в Facebook. Зеленский пообещал украинцам, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.

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Президент заверил граждан, что все под контролем, поэтому не нужно себя накручивать. А к информации о возможной российской агрессии необходимо относится критически.

Он подчеркнул, что государство-агрессор намеренно сеет панику, чтобы сломить волю к сопротивлению и напугать инвесторов.

«А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эта опасность есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги”, – сказал Зеленский.

Он также посоветовал всем гражданам выдохнуть, успокоиться и сохранять холодную голову, а не бежать за гречкой и спичками.

Также Зеленский заверил, что власть тесно сотрудничают с партнерами ради дипломатического разрешения ситуации, а также усиливает обороноспособность украинской армии.

Поэтому не стоит думать тревожно и постоянно о том, что будет завтра и в будущем.

После этого глава государства озвучил свою версию того, что же будет.

“22 января мы отметим День Соборности Украины. Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска. Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки”, – перечислил президент.

Также в планах на этот год – вакцинировать подавляющее большинство населения.

“В апреле – отметим Пасху. В мае, как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбы. А дальше осень. Когда, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате Мира по футболу в Катаре. А дальше зима. И будем готовиться к новогодним праздникам”, — сообщил Зеленский.

Он также выразил надежду, что в новогоднюю ночь сможет обратиться к украинцам со словами: «Мы молодцы! Мы не паниковали. Не поддавались на провокации. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без страха. Надеюсь – без вирусов. И искренне верю – без войны”.

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