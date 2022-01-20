В случае вторжения в Украину Россия не сможет проводить операции с долларами, – Байден

В случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

Байден рассказал о последствиях для России вторжения в Украину



Как сообщило Интерфакс, об этом заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции по итогам года пребывания в должности.

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«Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами», – заявил американский президент.

По его словам, руководство РФ «никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести».

«Если они сделают то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике», – заявил Байден.

При этом он высказал уверенность, что Путин не хочет полномасштабной войны.

«Я все еще считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны. Во-вторых, хочет ли Путин, по моему мнению, проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, я считаю, он будет проверять нашу готовность», – сказал Байден.

По его мнению, Россия и НАТО могут «прийти к чему-то» по вопросу неразмещения стратегических вооружений в Украине.

Как сообщали Власти, администрация Байдена рассматривает возможность предоставления большего количества оружия Украине, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку пессимистично оценивает итоги переговоров.

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