Новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию от COVID-19
Новое правительство, возглавляемое Петром Фиалой, в среду, 19 января, отменило распоряжение предыдущего правительства об обязательной вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press.
Правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем в начале декабря издало распоряжение, согласно которому вакцинация обязательна для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков.
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Это распоряжение должно было вступить в силу в марте. Но позднее в декабре правительство Бабиша сменило новое, возглавляемое Петром Фиалой.
«Мы договорились, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной», — сказал Фиала, подчеркнув, что его правительство по-прежнему считает вакцинацию «лучшим инструментом для борьбы с COVID-19».
По его словам, около 90% тех, кто обязан был сделать прививку, уже ее сделал.
Противники обязательной вакцинации устроили несколько акций протеста в Праге и других городах страны.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день 62,9% чехов считаются полностью вакцинированными, что ниже среднего показателя по Европейскому союзу.
Ранее Власти писали, что чехов обязали носить в общественных местах респиратор или две медицинские маски одновременно.