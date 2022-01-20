Белый дом предупредил производителей чипов и электроники о возможном запрете поставок в Россию

Белый дом призвал американских производителей чипов и электроники быть готовыми к новым ограничениям на экспорт в Россию, если она нападет на Украину.

США и их союзники рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию электроники, программного обеспечения и сопутствующих технологий, использующих американское оборудование.



Об этом сообщает Reuters.

Представители Совета национальной безопасности США Питер Харрелл и Тарун Чхабра в ходе телефонного разговора посоветовали руководителям американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) «быть готовыми к беспрецедентным действиям против России», если она нападет на Украину.

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По словам одного из участников обсуждения, в частности, речь идет о подготовке «к прекращению экспорта в Россию в любой момент».

В Совете национальной безопасности США прямо заявили о «серьезности ситуации» на границе с Украиной, отметив, что это, возможно, будет самым масштабным вторжением «со времен Второй мировой войны», написал глава SIA членам ассоциации после состоявшегося разговора.

Как писали Власти, США могут запретить экспорт электроники в Россию в случае вторжения в Украину. Министерство торговли может фактически запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров содержащих продукты американского производства.

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Тэги: США, чипы, электроника, санкции против России