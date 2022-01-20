“Омикрон” в Украине обнаружили уже в десяти областях: список
В Украине штамм коронавируса «Омикрон» уже обнаружен в десяти областях страны.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, который прошел 20 января.
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Так, по словам министра, на сегодняшний день, 20 января штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже в 10 регионах Украины.
К восьми областям, где штамм «Омикрон» уже был выявлен ранее, добавились Ивано-Франковская и Херсонская области.
Таким образом штамм коронавируса «Омикрон» на данный момент выявлен в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовкой, Ивано-Франковской и Херсонской областях.
«Омикрон» в Украине выявляют с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».
Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах: список.