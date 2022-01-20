НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:30 20 Января 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

“Омикрон” в Украине обнаружили уже в десяти областях: список

В Украине штамм коронавируса «Омикрон» уже обнаружен в десяти областях страны.

К восьми областям добавились Ивано-Франковская и Херсонская области

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, который прошел 20 января.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по словам министра, на сегодняшний день, 20 января штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже в 10 регионах Украины.

К восьми областям, где штамм «Омикрон» уже был выявлен ранее, добавились Ивано-Франковская и Херсонская области.

Таким образом штамм коронавируса «Омикрон» на данный момент выявлен в Киеве, ДнепропетровскойЖитомирскойКиевскойОдесскойПолтавскойТернопольской, Львовкой, Ивано-Франковской и Херсонской областях.

«Омикрон» в Украине выявляют с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».

Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах: список.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коронавирус, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2022 11:12
Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов
ТОР
13.01.2022 14:43
Заражает быстрее, переносится легче: в Минздраве назвали особенности “Омикрона”
ТОР
07.01.2022 18:05
Штамм «Омикрон» не относится к категории «легких», — ВОЗ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

Обещали сверхприбыли на инвестициях в криптовалюты: в Киеве разоблачили банду мошенников

12:07 Украина

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

11:12 Украина

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

В Киеве приземляется еще один британский самолет с оружием: снова облетал Германию

14:33 Украина

Новости | NetGameSlots.com