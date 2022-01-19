В Кремле отказались комментировать признание “ДНР”и “ЛНР”: ждут решение Госдумы
В Кремле не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту РФ по поводу признания Донецкой и Луганской псевдореспублик до тех пор, пока документ не будет принят парламентом.
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрий Песков.
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По его словам, Госдума сначала должна рассмотреть проект обращения, затем за него проголосовать – и таким образом принять или нет.
“Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», – сказал он.
Как сообщали Власти, депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания “Донецкой Народной Республики” и “Луганской Народной Республики”.