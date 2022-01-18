В Харькове на АЗС на медиков скорой напал пьяный неадекват
В Харькове на одной из АЗС на сотрудников скорой помощи напал парень, которому медики приехали оказывать помощь.
Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи.
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19 января в 13:55 в службу 103 поступил вызов от оператора одной из АЗС о том, что неизвестному парню необходима медицинская помощь.
На место вызова прибыла бригада экстренной медпомощи 801 во главе с врачом Анной Видановой.
“Во время госпитализации молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал неадекватно и агрессивно вести себя по отношению к медицинским работникам. Ударил врача по лицу, фельдшера – по руке”, – сказано в сообщении.
Медиком пришлось нажать тревожную кнопку SOS для вызова наряда полиции. Правоохранители прибыли через считанные минуты.
После фиксации обстоятельств и результатов нападения, агрессивно настроенный мужчина в сопровождении полицейских был доставлен в лечебное учреждение.
Как сообщали Власти, в польском Косцяне от медиков скорой помощи по пути в нейропсихиатрическую больницу сбежал 34-летний украинец Владимир Бурлака.