Нафтогаз переводит ТЭЦ на солому: ищет поставщиков

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогаз Тепло», получившая в управление ряд ТЭЦ решила отказаться от газа в пользу биосырья, в частности соломы.

В "Нафтогазе" ищут поставщиков соломы



Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле.

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По его словам, компания собирается производить тепло с максимальной долей возобновляемых источников энергии.

«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор», – отметил Михайле.

Он подчеркнул, что такая форма сотрудничества может стать взаимовыгодным бизнесом как для компании, так и для местных предпринимателей.

Последние могут инвестировать и строить свой постоянный бизнес на поставках соломы и другого биосырья «дочке» крупнейшей газодобывающей и газоснабжающей компании Украины.

По словам Михаила, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно в конце апреля текущего года.

«Мы ничего не будем выдумывать. Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в возобновляемых источниках энергии: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы”, – отметил Михайле.

Как сообщают Власти, “Нафтогаз” начал использовать новую скважину для добычи газа, ее производительность более 300 тыс. куб метров в сутки.

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Тэги: Нафтогаз, ТЭЦ