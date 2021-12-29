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Главная » Украина » Происшествия
15:04 20 Января 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

На Житомирщине в своем доме сгорела женщина и ее 7-летняя дочь

В Житомирской области в результате пожара погибла женщина с ребенком.

Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Житомирской области. Трагедия случилась поздно вечером, 19 января около 21:52.

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В селе Большая Фосня Житомирской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже перекинулся на крышу здания, а общая площадь охваченной огнем постройки составляла 50 кв. м.

Во время тушения постройки сотрудники ГСЧС обнаружили в доме тела двух человек без признаков жизни.

Погибшими оказались проживавшие в доме 32-летня женщина и ее 7-летняя дочь.

Огонь также серьезно повредил и сам дом — полностью уничтожена кровля, а также повреждены несущие элементы перекрытия и стен дом.

Прибывшие на место спасатели

Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения.

Как ранее сообщали Власти, в Черниговской области в пожаре сгорели трое детей и взрослый.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пожар, ребенок, жертвы, Житомирская область
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