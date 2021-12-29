На Житомирщине в своем доме сгорела женщина и ее 7-летняя дочь
В Житомирской области в результате пожара погибла женщина с ребенком.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Житомирской области. Трагедия случилась поздно вечером, 19 января около 21:52.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В селе Большая Фосня Житомирской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже перекинулся на крышу здания, а общая площадь охваченной огнем постройки составляла 50 кв. м.
Во время тушения постройки сотрудники ГСЧС обнаружили в доме тела двух человек без признаков жизни.
Погибшими оказались проживавшие в доме 32-летня женщина и ее 7-летняя дочь.
Огонь также серьезно повредил и сам дом — полностью уничтожена кровля, а также повреждены несущие элементы перекрытия и стен дом.
Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения.
Как ранее сообщали Власти, в Черниговской области в пожаре сгорели трое детей и взрослый.