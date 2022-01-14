НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:44 20 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Масштабное ДТП из 36 машин заблокировало трассу на Прагу: есть пострадавшие

В Чехии на автомагистрали в направлении Праги столкнулись десятки автомобилей.

Последствия аварии все еще ликвидируют спасатели, возобновление движения на указанном участке дороги планируется осуществить только вечером

Об этом сообщает местное издание «CT24″.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На 33-километре автомагистрали D5 возле города Жебрак в направлении Праги произошло массовое ДТП. Участниками серьезной аварии стало более 30 автомобилей, среди которых присутствуют как легковые авто, так и грузовики.

Место происшествия

Всего столкнулись 36 автомобилей — из них 20 легковых и 16 грузовиков. Авария растянулась 150 метров, поврежденные автомобили заняли обе полосы и полностью перекрыли важную дорогу.

Место массового ДТП сфотографированное со спасательных вертолетов

К счастью, в массовом ДТП никто не погиб и даже серьезно не пострадал. Всего пострадало 6 человек. 5 человек с легкими телесными повреждениями были доставлены в местную больницу, а еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Последствия аварии все еще ликвидируют спасатели, возобновление движения на указанном участке дороги планируется осуществить только вечером.

Причиной ДТП называют непогоду — накануне в центральные районы Чехии пришла снежная буря. Из-за чего у водителей была ограниченная видимость на и так скользкой и заметенной снегом дороге.

Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Чехия, дтп, непогода, массовое дтп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.01.2022 11:57
В оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие
ТОР
06.05.2020 18:57
Глава чешского МИДа попал в смертельное ДТП в центре Праги
ТОР
28.11.2019 12:19
На выезде из Одессы столкнулись 17 автомобилей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

Обещали сверхприбыли на инвестициях в криптовалюты: в Киеве разоблачили банду мошенников

12:07 Украина

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

11:12 Украина

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

Новости | NetGameSlots.com