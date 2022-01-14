Масштабное ДТП из 36 машин заблокировало трассу на Прагу: есть пострадавшие

В Чехии на автомагистрали в направлении Праги столкнулись десятки автомобилей.

Последствия аварии все еще ликвидируют спасатели, возобновление движения на указанном участке дороги планируется осуществить только вечером



Об этом сообщает местное издание «CT24″.

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На 33-километре автомагистрали D5 возле города Жебрак в направлении Праги произошло массовое ДТП. Участниками серьезной аварии стало более 30 автомобилей, среди которых присутствуют как легковые авто, так и грузовики.

Всего столкнулись 36 автомобилей — из них 20 легковых и 16 грузовиков. Авария растянулась 150 метров, поврежденные автомобили заняли обе полосы и полностью перекрыли важную дорогу.

К счастью, в массовом ДТП никто не погиб и даже серьезно не пострадал. Всего пострадало 6 человек. 5 человек с легкими телесными повреждениями были доставлены в местную больницу, а еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Последствия аварии все еще ликвидируют спасатели, возобновление движения на указанном участке дороги планируется осуществить только вечером.

Причиной ДТП называют непогоду — накануне в центральные районы Чехии пришла снежная буря. Из-за чего у водителей была ограниченная видимость на и так скользкой и заметенной снегом дороге.

Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Чехия, дтп, непогода, массовое дтп