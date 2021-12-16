В Одессе пожарные спасли из огня двух кошек и собаку: трогательные фото

В одном из многоквартирных домов Одессы произошел пожар.

Пострадавших в результате пожара нет



Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Пожар произошел вчера вечером, 19 января в Приморском районе города в многоквартирном доме на улице Софиевской, 32.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое произошло в одной из квартир на первом этаже.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли двух кошек и собаку.

Пострадавших в результате пожара нет.

Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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