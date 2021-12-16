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17:33 20 Января 2022 26 Комментарии
В Одессе пожарные спасли из огня двух кошек и собаку: трогательные фото
В одном из многоквартирных домов Одессы произошел пожар.
Пострадавших в результате пожара нет
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
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Пожар произошел вчера вечером, 19 января в Приморском районе города в многоквартирном доме на улице Софиевской, 32.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое произошло в одной из квартир на первом этаже.
Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли двух кошек и собаку.
Пострадавших в результате пожара нет.
Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие.
Тэги: Одесса, пожар, животные, спасение, ГСЧС
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