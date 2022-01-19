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06:44 21 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Эрдоган назвал время визита в Украину и снова предложил устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен посетить Украину в начале февраля, и снова предложил свои посреднические услуги в переговорах между Украиной и Россией.

Эрдоган снова предложил посредничество между Россией и Украиной

Об этом сообщило агентство Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирование разногласий между Россией и Украиной.

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«Мы придаем большое значение как визиту президента Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Мой визит состоится в начале следующего месяца», – заявил он.

Эрдоган отметил, что рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

«Турция стремится, чтобы в регионе наступил мир и не происходило негативных процессов», – добавил он.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил их в Турцию обсудить разногласия между странами.

Как ранее сообщали Власти, Турция выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.

Уже после этого президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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