Эрдоган назвал время визита в Украину и снова предложил устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен посетить Украину в начале февраля, и снова предложил свои посреднические услуги в переговорах между Украиной и Россией.

Эрдоган снова предложил посредничество между Россией и Украиной



Об этом сообщило агентство Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирование разногласий между Россией и Украиной.

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«Мы придаем большое значение как визиту президента Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Мой визит состоится в начале следующего месяца», – заявил он.

Эрдоган отметил, что рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

«Турция стремится, чтобы в регионе наступил мир и не происходило негативных процессов», – добавил он.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил их в Турцию обсудить разногласия между странами.

Как ранее сообщали Власти, Турция выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.

Уже после этого президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

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Тэги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган