Сегодня Блинкен встретится с Лавровым в Женеве: почему это важно

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Вашингтон надеется увидеть, готова ли Москва следовать путем дипломатии или же она выбрала путь конфронтации.

Блинкен встретится с Лавровым в Женеве



Об этом он заявил в интервью германскому телеканалу ZDF.

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«Я думаю, что завтра мы узнаем больше. По крайней мере, я надеюсь, что завтра мы узнаем больше о том, действительно ли Россия привержена попыткам разрешить эти разногласия дипломатическим путем, путем диалога, или нет», – сказал госсекретарь.

При этом он добавил, что не ожидает каких-либо прорывов. На встрече с Лавровым он хочет понять, что услышала каждая из сторон после многочисленных переговоров как в формате США – Россия, так и с участием НАТО и ОБСЕ.

«Я думаю, что у российской команды была возможность проконсультироваться с президентом Путиным. У всех нас была возможность проконсультироваться между собой, со всеми союзниками и партнерами», – сказал дипломат.

Предстоящую встречу он назвал важным моментом, чтобы подвести итоги того, где находятся стороны и посмотреть, какие выводы Россия сделала после нескольких дипломатических разговоров.

Напомним, переговоры Блинкена и Лаврова пройдут 21 января в Женеве.

Как сообщали Власти, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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