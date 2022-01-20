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Главная » Мир » Общество
08:12 21 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский похвастался ужином с Дудой после прогулки в горах. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 января, провел время с президентом Польши Анджеем Дудой – лидеры обсуждали проблемы, гуляли в горах и вместе ели.

Зеленский встретился с Дудой в Польше

Снимком ужина Зеленский поделился в Instagram.

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«После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения», – подписал фото Зеленский.

Также он выразил благодарность коллеге за гостеприимство.

На фотографии президенты улыбаются, сидя за столом с приборами. Судя по кружкам в руках, они пьют чай.

Зеленский и Дуда на ужине

Зеленский и Дуда на ужине

На столе также стоят бокалы – возможно, президенты перейдут на более крепкие напитки.

Напомним, 20 января, в Польше, на территории государственной резиденции «Висла», проходила встреча украинского президента Владимира Зеленского с его польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщил Офис президента, общение глав государств проходило с глазу на глаз.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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