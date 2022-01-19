Испания отправила военные корабли в Черное море из-за российской угрозы

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания направила военные корабли в Черное море из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Испания отправила два военных корабля в Черное море.



Об этом сообщает Reuters.

Министр сообщил журналистам, что тральщик уже вышел, а фрегат отплывает в течение трех-четырех дней. По ее словам, правительство также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО», — сказала Маргарита Роблес.

При этом она добавила, что Испания предпочитает «исключительно дипломатический путь» урегулирование конфликта.

Ранее Власти писали, что в Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Испания, военные корабли, российская угроза