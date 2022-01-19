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Главная » Мир » Политика
10:29 21 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Испания отправила военные корабли в Черное море из-за российской угрозы

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания направила военные корабли в Черное море из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Испания отправила два военных корабля в Черное море.

Об этом сообщает Reuters.

Министр сообщил журналистам, что тральщик уже вышел, а фрегат отплывает в течение трех-четырех дней. По ее словам, правительство также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

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«Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет  защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО», — сказала Маргарита Роблес.

При этом она добавила, что Испания предпочитает «исключительно дипломатический путь» урегулирование конфликта.

Ранее Власти писали, что в Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Испания, военные корабли, российская угроза
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