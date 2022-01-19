Испания отправила военные корабли в Черное море из-за российской угрозы
Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания направила военные корабли в Черное море из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.
Об этом сообщает Reuters.
Министр сообщил журналистам, что тральщик уже вышел, а фрегат отплывает в течение трех-четырех дней. По ее словам, правительство также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
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«Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО», — сказала Маргарита Роблес.
При этом она добавила, что Испания предпочитает «исключительно дипломатический путь» урегулирование конфликта.
Ранее Власти писали, что в Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой.