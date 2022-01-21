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11:50 21 Января 2022 Просмотров 106   КомментариевКомментарии

Без паники-2: Зеленский предупредил о сильной войне и сотнях тысяч жертв

После своего видеообращения к украинцам с призывами не верить в российское вторжение президент Владимир Зеленский озвучил заявления о возможной большой войне с сотнями тысяч убитых.

Зеленский дал мрачный прогноз о противостоянии с Россией

В интервью The Washington Post глава государства заявил, что в случае российского вторжения, кроме армии, на защиту своей земли станет каждый украинец.

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«Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину — даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли», – сказал президент.

Он также уточнил, что украинцам придется защищаться от одной из самых мощных армий мира, и это будет война.

«И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; пострадает Россия; европейские страны, граничащих с Украиной, пострадают; а на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить свою территорию», – добавил он.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Он призвал граждан к информации о возможной российской агрессии относится критически. Зеленский подчеркнул, что государство-агрессор намеренно сеет панику, чтобы сломить волю к сопротивлению и напугать инвесторов.

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Тэги: Владимир Зеленский
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