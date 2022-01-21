В Турции украли 500-метровый мост: подозреваемого задержали

Украденный мост находился на ручье Кирмир в городе Бейпазары, расположенном в сотне километров к западу от турецкой столицы.

От моста остался только бетонные опоры.



Об этом сообщает Daily Sabah.

Мост был построен в 1936 году. Им не пользовались уже давно, потому что построили новый.

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Тем не менее, мост был цел. Но десять дней назад тут появилась «группа рабочих» со спецтехникой и начала его демонтировать.

Ничего не подозревающие местные жители подумали, что мост сносят по решению властей.

Воры увезли 70 тонн металла, стоимость которого, по некоторым оценка, составила полмиллиона турецких лир (около 36 000 долларов).

Пропажу моста заметили правоохранители, патрулировавшие этот участок. Злоумышленник, имя которого не называется, задержан.

Местные СМИ сообщили, что подозреваемый в краже ранее обращался к властям с просьбой забрать железные части неиспользуемого моста, но получил отказ.

Ранее Власти писали, что в Киеве строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд гривен.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Турция, кража, мост