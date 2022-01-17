Хотел быстрее домой: в Ривненской области парень угнал трактор, но перевернулся с ним
В Ривненской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал трактор, после чего на нем перевернулся и, бросив транспорт в лесу, пошел домой.
Об этом сообщает полиция Ривненской области в Facebook.
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20 января в полицию обратился житель села Масевичи. Мужчина заявил об угоне с территории его дома трактора Т-40АМ. В ходе расследования выяснилось, что трактор был угнан 21-летним знакомым заявителя.
Согласно расследованию угон произошел накануне вечером. Тогда 21-лентий местный житель вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Когда было решено расходится по домам, 21-лентему парню дорога домой показалась слишком дальней, и он не придумал ничего лучшего чем найти какой-нибудь транспорт.
Тут ему и пришла идея «одолжить» трактор, который принадлежал родителям его знакомого, проживающим как раз недалеко от магазина, где парень проводил время. Тут пришлись к месту и навыки управления трактором, которыми уже обладал 21-летний парень.
Ехать было решено через лес, однако на половине пути злоумышленник потерял управление и въехав в яму допустил опрокидывание спецтехники.
Водитель не травмировался и, оставив трактор на месте происшествия, продолжил свой путь пешком.
Трактор был возвращен владельцу, а вот угонщику теперь грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве масштабное ДТП с тремя автомобилями и трактором.