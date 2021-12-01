Турция приглашает на переговоры Зеленского, Путина и представителей ЛДНР: Кремлю интересно мнение Киева

Президент Турции хочет провести переговоры по минским соглашениям с участием Путина, Зеленского и представителей ЛДНР.

В правительстве РФ поддерживают такую инициативу



Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД.

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Так, по словам источника, переговоры по минским соглашениям будут проходить в Стамбуле. На них планируется пригласить не только президентов Украины и России, но и представителей непризнанных ЛДНР.

«Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными», — цитирует российское СМИ неназванного собеседника.

Анонимный источник также сообщил российским журналистам, что Турция заинтересована в снижении напряженности между Украиной и Россией, а также в предупреждение вооруженного конфликта.

Неофициальную информацию о проведении переговоров с представителями ЛДНР прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, правительство РФ поддерживают такую инициативу и приветствуют любые усилия в урегулировании ситуации на Украине.

«Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся», — сказал Песков, комментируя данную информацию российским журналистам.

Как ранее сообщали Власти, Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию: предложил уладить разногласия.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, Турция, переговоры, эрдоган, зеленский, ЛДНР