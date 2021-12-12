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15:04 21 Января 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

В Киеве врачи требовали деньги у родственников умерших от COVID-19 за выдачу тел

В столице медики зарабатывали на людях, чьи родные скончались от коронавируса.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей в ожидании суда

Об этом сообщает Полиция Киева.

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В Киеве разоблачили деятельность медицинских работников, которые требовали деньги за услуги, предоставляющиеся бесплатно. В частности деньги требовали за выдачу тел умерших от коронавируса пациентов.

В неправомерных действиях обвиняются двое мужчин, работавших в одной из киевских больниц на должностях заведующий патологоанатомическим отделением и патологоанатом. Следствием был задокументирован факт, что один из обвиняемые, за «вознаграждение» пообещали подготовить и выдать тела умерших.

Кроме этого, медики требовали и получали деньги от родственников умерших и за другие услуги, которые и так должны предоставляться бесплатно. Речь идет о хранении тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и даже за то, чтобы вскрытие умершего произошло быстрее.

Подозреваемые были задержаны во время получении очередной платы за свои услуги. Медики обвиняются в нарушении нескольких статей уголовного кодекса.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей в ожидании суда. Им грозит от 2 до 4 лет лишения свободы с лишением права работать в медицинской сфере до 3 лет.

Как ранее сообщали Власти, на Хмельнитчине врач за 5000 грн продавал липовые сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коррупция, Киев, суд, медики
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