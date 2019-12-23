Лавров обвинил Зеленского в ущемлении русскоговорящих украинцев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, опекаемый Западом, ущемляет русскоязычных граждан страны.

Лавров заверил, что не угрожает народу Украины



Недовольство политикой Киева Лавров высказал на брифинге после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Он заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины, а вот президент Украины якобы грозил русским гражданам своей страны

«Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в Россию, а тех, кто на Донбассе противостоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями”, – сказал Лавров.

При этом он выразил опасения по поводу того, во что могут вылиться такие “угрозы”.

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Как сообщали Власти, в Женеве 21 января прошла встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.

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Тэги: Владимир Зеленский, Сергей Лавров