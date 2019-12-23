НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:00 21 Января 2022 Просмотров 155   КомментариевКомментарии

Лавров обвинил Зеленского в ущемлении русскоговорящих украинцев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, опекаемый Западом, ущемляет русскоязычных граждан страны.

Лавров заверил, что не угрожает народу Украины

Недовольство политикой Киева Лавров высказал на брифинге после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины, а вот президент Украины якобы грозил русским гражданам своей страны

«Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в Россию, а тех, кто на Донбассе противостоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями”, – сказал Лавров.

При этом он выразил опасения по поводу того, во что могут вылиться такие “угрозы”.

Как сообщали Власти, в Женеве 21 января прошла встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.12.2019 10:15
Лавров пообещал помочь Зеленскому
ТОР
11.11.2019 18:58
Лавров считает, что Зеленскому мешают «неонацисты»
ТОР
26.09.2019 08:46
Лавров похвалил Зеленского
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

11:48 Украина

В Гане прогремел мощный взрыв: много погибших, сотни зданий разрушены

09:24 Мир

В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

06:22 Украина

В Мозамбике убили и обезглавили мужчину: местные верят что в лысых головах есть золото

23:59 Мир

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

16:27 Украина

Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Новости | NetGameSlots.com