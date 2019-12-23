Лавров обвинил Зеленского в ущемлении русскоговорящих украинцев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, опекаемый Западом, ущемляет русскоязычных граждан страны.
Недовольство политикой Киева Лавров высказал на брифинге после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Он заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины, а вот президент Украины якобы грозил русским гражданам своей страны
«Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в Россию, а тех, кто на Донбассе противостоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями”, – сказал Лавров.
При этом он выразил опасения по поводу того, во что могут вылиться такие “угрозы”.
Как сообщали Власти, в Женеве 21 января прошла встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.