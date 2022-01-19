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16:19 21 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Лаврова заверил об отсутствии планов напасть на Украину, но это слова, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, что услышал его слова об отсутствии у Кремля планов вторжения в Украину.

Блинкен рассказал о переговорах с Лавровым

Как сообщило Интерфакс, Блинкен прокомментировал итоги встречи на брифинге.

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«Но опять же, мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова, в этом и разница», – сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул, что США будут расценивать любой ввод российских войск в  Украину, вне зависимости от его масштабов, как вторжение, и реакция на него последует мощная.

Кроме того, Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе после консультаций могут передать России список своих опасений и идей.  После этого обсудят возможность дальнейших переговоров.

«Я вернусь в Вашингтон сегодня во второй половине дня, чтобы проконсультироваться с президентом Байденом и нашей командой по нацбезопасности, а также членами Конгресса, и затем с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни», – сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул, что продолжение переговоров с Россией по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации по Украине.

«Ничего не возможно без Украины, ничего не возможно решать по НАТО без НАТО, ничего не возможно по Европе без Европы», – еще раз озвучил Блинкен позицию США.

Он также добавил, что переговоры в Женеве позволили сторонам лучше понять позиции друг друга.

Как сообщали Власти, в Женеве 21 января прошла встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен
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