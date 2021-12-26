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17:11 21 Января 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Ивано-Франковская область переходит в “красную” зону

Из-за ухудшения эпидемиологических показателей в Ивано-Франковске введут ограничения «красной» карантинной зоны.

В области превышены нормы большинства эпидемиологических показателей

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

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24 января в Ивано-Франковской области начнет действовать «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Такое решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая проходила сегодня, 21 января.

В области превышены нормы большинства эпидемиологических показателей. В частности, речь идет о выявлении новых пациентов с коронавирусом и их госпитализации.

Напомним, «красный» уровень эпидопасности предполагает запреты на:

  • Работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос.
  • Работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.
  • Работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
  • Работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
  • Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • Работу заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут в наличии сертификаты о полной вакцинации, отрицательный результат тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген), или сертификат о выздоровлении.

Также напоминаем, что для межрегиональных поездок в общественном транспорте следует иметь один из указанных выше медицинских документов. Дополнительно разрешается использование желтого COVID-сертификата или справки о получении одной дозы вакцины.

Как ранее сообщали Власти, в Украине возвращается “красная зона”.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Ивано-Франковск, карантин, коронавирус, красная зона
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