Ивано-Франковская область переходит в “красную” зону
Из-за ухудшения эпидемиологических показателей в Ивано-Франковске введут ограничения «красной» карантинной зоны.
Об этом сообщается на сайте МОЗ.
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24 января в Ивано-Франковской области начнет действовать «красный» уровень эпидемиологической опасности.
Такое решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая проходила сегодня, 21 января.
В области превышены нормы большинства эпидемиологических показателей. В частности, речь идет о выявлении новых пациентов с коронавирусом и их госпитализации.
Напомним, «красный» уровень эпидопасности предполагает запреты на:
- Работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос.
- Работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.
- Работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
- Работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- Работу заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут в наличии сертификаты о полной вакцинации, отрицательный результат тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген), или сертификат о выздоровлении.
Также напоминаем, что для межрегиональных поездок в общественном транспорте следует иметь один из указанных выше медицинских документов. Дополнительно разрешается использование желтого COVID-сертификата или справки о получении одной дозы вакцины.
Как ранее сообщали Власти, в Украине возвращается “красная зона”.