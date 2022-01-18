Лукашенко потребовал от “международных жуликов” прекратить пандемию COVID-19

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не нужно переживать по поводу коронавируса, поскольку болезнь в голове, а на ней наживаются “международные жулики”.

Лукашенко уже дважды переболел COVID-19



Слова белорусского диктатора, сказанные во время рабочей поездки в Брестскую область, процитировала его пресс-служба.

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«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда – это беда. Молодым людям и переживать нечего. Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми», – сказал Лукашенко.

Также он озвучил формулу коллективного иммунитета к болезни – всем просто нужно переболеть “Омикроном”, поскольку он протекает в легкой форме.

«Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: «Если “Омикрон” такой легкий вирус, давайте переболеем все и это будет вакцина для нас». С моей точки зрения, идеальное предложение», – отметил Лукашенко

Как сообщали Власти, президент Беларуси повторно переболел коронавирусом, на этот раз штаммом «Омикрон».

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Тэги: Александр Лукашенко, covid-19, Омикрон