Мэр Харькова ответил Зеленскому по поводу захвата города Россией. Видео
Городские власти успокаивают жителей Харькова и обещают не дать России захватить город.
Об этом мэр Харьков Игорь Терехов рассказал корреспонденту «Суспільне».
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Так, по словам Терехова, пока он является мэром Харькова, никто не захватит украинский город, в том числе и Россия.
«Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я Харьковский городской голова мы никому не дадим захватить Харьков – никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот», — сказал Терехов.
Терехов также заявил, что паника и истерики в такое время недопустимы, а также добавил, что для обеспечения безопасности у городских властей есть «четкая дорожная карта».
«Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны», — подчеркнул мэр города.
Как ранее сообщали Власти, Россия может захватить Харьков: Зеленский предупредил о возможном вторжении.