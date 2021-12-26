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18:05 21 Января 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Мэр Харькова ответил Зеленскому по поводу захвата города Россией. Видео

Городские власти успокаивают жителей Харькова и обещают не дать России захватить город.

Мэр Харькова успокаивает харьковчан и заверяет, что городские власти не дадут России захватить город

Об этом мэр Харьков Игорь Терехов рассказал корреспонденту «Суспільне».

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Так, по словам Терехова, пока он является мэром Харькова, никто не захватит украинский город, в том числе и Россия.

«Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я Харьковский городской голова мы никому не дадим захватить Харьков – никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот», — сказал Терехов.

Терехов также заявил, что паника и истерики в такое время недопустимы, а также добавил, что для обеспечения безопасности у городских властей есть «четкая дорожная карта».

«Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны», — подчеркнул мэр города.

Как ранее сообщали Власти, Россия может захватить Харьков: Зеленский предупредил о возможном вторжении.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Харьков, вторжение, терехов
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