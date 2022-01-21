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08:50 22 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

6 профессий и 14 специальностей: Минобороны изменил приказ о военном учете женщин

Министерство обороны подготовило новую редакцию приказа о военном учете для женщин, в котором предусмотрело такую возможность только для 6 профессий и 14 специальностей.

Список профессий для воинского учета женщин сократили

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, в новой версии документа утверждены не все специальности, которые теоретически могут понадобиться, а только те, которые военные считают актуальными в обозримой перспективе.

“Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше», – сказал министр.

В новой редакции оставили 6 профессий и 14 специальностей, по которым предусмотрено взятие женщин-сотрудниц на военный учет.

Речь идет о специальностях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т. д.

Окончательный список Минобороны пообещало утвердить после обсуждения со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.

Кроме того, в новой редакции хотят разрешить Генеральному штабу пересматривать этот перечень в случае необходимости.

Также Резников опроверг информацию о штрафах для женщин за несвоевременное взятие на учет, ведь законодательство не предусматривает наказание для лиц, которые это делают впервые.

Как сообщали Власти, Министерство обороны Украины в конце декабря 2021 года расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.

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Тэги: минобороны, воинский учет
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