6 профессий и 14 специальностей: Минобороны изменил приказ о военном учете женщин
Министерство обороны подготовило новую редакцию приказа о военном учете для женщин, в котором предусмотрело такую возможность только для 6 профессий и 14 специальностей.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
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По словам министра обороны Алексея Резникова, в новой версии документа утверждены не все специальности, которые теоретически могут понадобиться, а только те, которые военные считают актуальными в обозримой перспективе.
“Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше», – сказал министр.
В новой редакции оставили 6 профессий и 14 специальностей, по которым предусмотрено взятие женщин-сотрудниц на военный учет.
Речь идет о специальностях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т. д.
Окончательный список Минобороны пообещало утвердить после обсуждения со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.
Кроме того, в новой редакции хотят разрешить Генеральному штабу пересматривать этот перечень в случае необходимости.
Также Резников опроверг информацию о штрафах для женщин за несвоевременное взятие на учет, ведь законодательство не предусматривает наказание для лиц, которые это делают впервые.
Как сообщали Власти, Министерство обороны Украины в конце декабря 2021 года расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.