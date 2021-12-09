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10:53 23 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вашингтон и Берлин опровергли высылку дипломатов из Украины — СМИ

США и ФРГ опровергли сообщения в СМИ, в которых утверждается, что страны в скором времени эвакуируют своих дипломатов из Украины.

Власти США уже ранее рекомендовали соотечественникам пересмотреть свои планы посещения Украины

Об этом заявили источники журналистов в Госдепартаменте США и МИД Германии — передает «ТАСС» и новостное немецкое агентство «FAZ«.

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Так, в Госдепартаменте США отметили, что эвакуация сотрудников посольства не планируется, а то что журналисты приняли за подготовку к эвакуации, является лишь планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций.

«Нам нечего объявить в настоящий момент», — сказала в субботу официальный представитель Госдепартамента в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.

«Мы проводим тщательное планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах, что мы всегда делаем на тот случай, если ситуация в области безопасности ухудшится», — отметила сотрудница госдепа.

Кроме того, американский дипломат напомнила, что власти США уже рекомендовали соотечественникам пересмотреть свои планы посещения Украины.

Источники журналистов в МИД Германии также опровергли информацию об эвакуации и заявили, что ФРГ не готовит «никаких мер по сокращению персонала посольства или по вывозу членов их семей».

«Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Евросоюзе и на международном уровне», — заверили в министерстве.

Как ранее сообщали Власти, госдеп США снова предостерег граждан от посещения Украины из-за возможного вторжения России.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: США, дипломаты, фрг, посольство
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