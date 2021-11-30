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15:30 23 Января 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Лишился головы: в Одессе мужчина бросился под колеса товарного поезда. Фото 18+

В Одессе товарный поезд сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Инцидент произошел вечером в субботу, 22 января, недалеко от железнодорожной станции Одесса-Залог.

Мужчина попал под колеса поезда и скончался в результате полученных травм — ему оторвало голову. Фото погибшего опубликовал местный Telegram-канал.

Фото погибшего

По словам машиниста, погибший мужчина сам бросился под колеса состава.

Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В полиции решается вопрос о внесении инцидента в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».

Как ранее сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самоубийство, Одесса, поезд, сбил
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