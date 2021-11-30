Лишился головы: в Одессе мужчина бросился под колеса товарного поезда. Фото 18+
В Одессе товарный поезд сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
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Инцидент произошел вечером в субботу, 22 января, недалеко от железнодорожной станции Одесса-Залог.
Мужчина попал под колеса поезда и скончался в результате полученных травм — ему оторвало голову. Фото погибшего опубликовал местный Telegram-канал.
По словам машиниста, погибший мужчина сам бросился под колеса состава.
Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В полиции решается вопрос о внесении инцидента в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».
Как ранее сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.