Пандемия COVID-19 в Европе может скоро закончиться, – ВОЗ
Пандемия COVID-19 может достичь своей «финальной стадии» после того, как спадет волна, вызванная штаммом «Омикрон».
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление директора Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганса Клюге.
«Вполне вероятно, что Европа движется к завершению пандемии», - сказал доктор Клюге, отметив, что COVID-19 «вернется к концу года, но не обязательно, что вернется пандемия».
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Он сказал, что к марту «Омикрон» может заразить 60 процентов европейцев, что приведет к повсеместной выработке иммунитета. Этот штамм более заразен, но вызывает менее серьезные симптомы, чем предыдущие штаммы.
Великобритания стала первой страной Запада, объявившей об отмене с 24 марта всех ограничений, связанных с пандемией, «население учится жить с COVID-19, как с гриппом», отмечает издание.
Как ранее писали Власти, в ВОЗ считают, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса.