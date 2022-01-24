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13:56 24 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Не мог отстегнуть ремень: на Херсонщине чудом спасли водителя авто, слетевшего в канал. Видео

В Херсонской области водитель на автомобиле провалился под лед и не мог выбраться с авто.

Сотрудники полиции спасли мужчину от гибели

Об этом сообщает Полиция Херсонской области. Инцидент произошел 22 января.

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В Новотроицком районе Херсонской области недалеко от села Подовое, сотрудники патрульной полиции заметили авто, которое съехало в Каховский канал и частично провалилось под лед.

В это время в автомобиле находился 82-летний водитель, который не мог выбраться из авто — обледенел дверной замок и заел ремень безопасности.

Сотрудники полиции вызвали спасателей и самостоятельно попытались вытащить мужчину из автомобиля. Позже к ним подоспели очевидцы происшествия, которые проезжали мимо.

Сотрудники полиции отогрели дверной замок с помощью зажигалки и перерезали ремень безопасности, успешно освободив мужчину из ловушки.

Карета скорой помощи доставила 82-летнего мужчину в больницу. Визуально мужчина был трезв, однако то, каким образом оказался в канале, он объяснить так и не смог.

Как ранее сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, Херсонская область, канал, под лед
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