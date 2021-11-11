Полиция выпускает на дороги “фантомы”: когда они начнут ловить нарушителей

На украинских дорогах появятся автомобили полиции без опознавательных знаков.

Цель проекта - сокращение погибших и пострадавших на дорогах Украины



Об этом сообщил Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

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25 января на дорогах Украины появятся первые полицейские автомобили «фантомы». Полицейские авто без опознавательных знаков будут выявлять водителей, которые нарушают скоростной режим и нарушают другие правила дорожного движения.

Для фиксации нарушений «фантомы» будут оборудованы системами контроля скорости движущихся транспортных средств, а также системами распознавания номерных знаков с последующей проверкой автомобиля в ​​базах данных полиции.

Кроме того, в «фантомах» будут установлены по две камеры, которые буду фиксировать нарушения ПДД впереди и позади служебного автомобиля.

Белошицкий также отметил, что большинство нарушений будут фиксироваться в автоматическом режиме без непосредственной остановки транспортного средства нарушителя. Однако при более серьезных нарушениях, экипаж «фантома» будут задерживать водителей.

Первыми марками «фантомов» станут автомобили «Skoda Kodiaq», однако в дальнейшем правоохранители будут держать в секрете марки и модели автомобилей скрытного патрулирования. В 2022 году планируется закупка 30 таких автомобилей.

Цель проекта – сокращение погибших и пострадавших на дорогах Украины.

Как ранее сообщали Власти, на дорогах Украины появятся 110 «фантомов».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: полиция, пдд, фантомы