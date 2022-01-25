Киев снова стал лидером по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки по информации на утро 25 января в Украине зафиксировали 19 118 заражений коронавирусом и 161 смерть от болезни.

За сутки в Украине подтвердили COVID-19 у 19 118 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 2809 детей и 594 медицинских работника.

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На больничные койки за сутки попало 1507 украинцев.

При этом выздороветь от COVID-19 смогли 5863 человек.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Киев – 1589 случаев, Ивано-Франковская область – 1387, Винницкая – 1207, Тернопольская – 1164 и Харьковская – 1038.

Напомним, накануне наибольшее количество суточных заражений фиксировали в западных областях Украины – во Львовской и Ивано-Франковской.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки воскресенья, 23 января, коронавирусом заразилось 12 915 человек, умерли от болезни 67 украинцев.

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