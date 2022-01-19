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Главная » Мир » Экономика
10:14 25 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Угроза российского вторжения в Украину усилила доллар

В понедельник, 24 января, доллар вырос до двухнедельного максимума по отношению к корзине валют из-за увеличения геополитических рисков.

Доллар вырос до двухнедельного максимума по отношению к корзине валют.

Об этом сообщает Reuters.

До недавнего времени рынки в основном не обращали внимания на сосредоточение российских войск на границах Украины, но в последнее время напряженность усилилась. В НАТО заявили, что приводят свои вооруженные силы в состояние готовности и направляет в Восточную Европу корабли и истребителями. Россия это осудила как «эскалацию напряженности».

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Как отмечают эксперты, растут опасения, что противостояние России с Западом из-за Украины может побудить Москву ограничить поставки энергоресурсов в Европу.

Национальный банк Украины рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 января – 28,31 грн за доллар.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в Украине «колеблется в валютном коридоре». По его словам, «это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности». Премьер отметил, что Кабмин и Нацбанк Украины контролируют ситуацию на валютном рынке.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 24 января, на российском рынке произошло резкое падение фондовых индексов и курса рубля.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: курс доллара, российское вторжение
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