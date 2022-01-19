Угроза российского вторжения в Украину усилила доллар
В понедельник, 24 января, доллар вырос до двухнедельного максимума по отношению к корзине валют из-за увеличения геополитических рисков.
Об этом сообщает Reuters.
До недавнего времени рынки в основном не обращали внимания на сосредоточение российских войск на границах Украины, но в последнее время напряженность усилилась. В НАТО заявили, что приводят свои вооруженные силы в состояние готовности и направляет в Восточную Европу корабли и истребителями. Россия это осудила как «эскалацию напряженности».
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Как отмечают эксперты, растут опасения, что противостояние России с Западом из-за Украины может побудить Москву ограничить поставки энергоресурсов в Европу.
Национальный банк Украины рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 января – 28,31 грн за доллар.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в Украине «колеблется в валютном коридоре». По его словам, «это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности». Премьер отметил, что Кабмин и Нацбанк Украины контролируют ситуацию на валютном рынке.
Ранее Власти писали, что в понедельник, 24 января, на российском рынке произошло резкое падение фондовых индексов и курса рубля.