НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:17 25 Января 2022 Просмотров 201   КомментариевКомментарии

Машину разорвало на части: под Николаевом в жутком ДТП погиб человек

В понедельник, 24 января, примерно на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло смертельное ДТП с участием минивэна Mercedes-Benz Viano и легковушки Ford Orion.

ДТП произошло 24 января около 16:00

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области. Происшествие случилось в 16:00 неподалеку от с. Половинки Николаевского района.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, а две его пассажирки, одна из которых девятилетняя девочка, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Водитель минивэна, после столкновения съехавший с проезжей части в дерево, также госпитализирован.

Легковушку от удара разорвало

Легковушку от удара разорвало

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего».

Минивэн после столкновения отбросило на обочину в дерево

Минивэн после столкновения отбросило на обочину в дерево

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.


Как сообщали Власти, вблизи села Калиновка произошло ДТП с пострадавшими и погибшими с участием двух транспортных средств.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Николаев
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.01.2021 18:00
Под Николаевом разбился насмерть патрульный на BMW
ТОР
20.03.2019 16:25
В Николаевской области застрелили главу поселкового совета
ТОР
26.02.2019 09:17
Военные в Николаеве разбились в ДТП
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Американский истребитель неудачно приземлился на авианосец: семь пострадавших

09:26 Мир

Киев снова стал лидером по заболеваемости COVID-19

08:54 Украина

На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео

01:18 Мир

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com