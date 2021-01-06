Машину разорвало на части: под Николаевом в жутком ДТП погиб человек
В понедельник, 24 января, примерно на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло смертельное ДТП с участием минивэна Mercedes-Benz Viano и легковушки Ford Orion.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области. Происшествие случилось в 16:00 неподалеку от с. Половинки Николаевского района.
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В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, а две его пассажирки, одна из которых девятилетняя девочка, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Водитель минивэна, после столкновения съехавший с проезжей части в дерево, также госпитализирован.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего».
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как сообщали Власти, вблизи села Калиновка произошло ДТП с пострадавшими и погибшими с участием двух транспортных средств.