Машину разорвало на части: под Николаевом в жутком ДТП погиб человек

В понедельник, 24 января, примерно на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло смертельное ДТП с участием минивэна Mercedes-Benz Viano и легковушки Ford Orion.

ДТП произошло 24 января около 16:00



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области. Происшествие случилось в 16:00 неподалеку от с. Половинки Николаевского района.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, а две его пассажирки, одна из которых девятилетняя девочка, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Водитель минивэна, после столкновения съехавший с проезжей части в дерево, также госпитализирован.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.



Как сообщали Власти, вблизи села Калиновка произошло ДТП с пострадавшими и погибшими с участием двух транспортных средств.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: дтп, Николаев