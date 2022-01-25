Смотри на меня так: Елена Зеленская нежно поздравила супруга с днем рождения

Сегодня, 25 января президент Владимир Зеленский отмечает 44-й день рождения, его поздравила жена Елена.

Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения



Свое поздравление она выложила в Instagram. Женщина опубликовала черно-белую фотографию с какого-то официального приема, где президент смотрит куда-то в сторону и слегка улыбается.

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“Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь”, – написала Зеленская.

Она также отметила, что ничего не боится, когда супруг смотрит на нее именно так.

“Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!” – заключила Зеленская.

Чета Зеленских состоит в браке с 2003 года. Они воспитывают двоих детей: дочь Александру, которой 17 лет, и сына Кирилла, которому несколько дней назад исполнилось 9 лет.

Как сообщали Власти, по словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, президент проведет свой день рождения на работе.