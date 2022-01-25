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11:53 25 Января 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Смотри на меня так: Елена Зеленская нежно поздравила супруга с днем рождения

Сегодня, 25 января президент Владимир Зеленский отмечает 44-й день рождения, его поздравила жена Елена.

Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Свое поздравление она выложила в Instagram. Женщина опубликовала черно-белую фотографию с какого-то официального приема, где президент смотрит куда-то в сторону и слегка улыбается.

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“Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь”, – написала Зеленская.

Она также отметила, что ничего не боится, когда супруг смотрит на нее именно так.

Зеленская предположила, что муж смотрит на нее

Зеленская предположила, что муж смотрит на нее

“Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!” – заключила Зеленская.

Чета Зеленских состоит в браке с 2003 года. Они воспитывают двоих детей: дочь Александру, которой 17 лет, и сына Кирилла, которому несколько дней назад исполнилось 9 лет.

Как сообщали Власти, по словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, президент проведет свой день рождения на работе.

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