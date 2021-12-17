В Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW
Сегодня, 25 января, во Львовской области начались военные учения по применению нового противотанкового ракетного комплекса NLAW, которое Украине передала Великобритания.
Об этом сообщил начальник академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук. Учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Занятия проводятся в 184 Учебном центре академии.
Ткачук сообщил, что лично посетил первое занятие, пообщался с британскими инструкторами и ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения новейшего вооружения.
“Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов”, – отметил военный.
NLAW – это Джавелин для коротких дистанций, поражающий цель по технологии «выстрелил и забыл».
Оператор смотрит в компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5×20, обозначает цель, ждет захвата и давит на спуск, а расчет предупреждения, траекторию полета и поправки на ветер прицел программирует сам.
Прицел оптический, лазерного дальномера нет, и система обнаружения облучения гранатометчика не заметит.
Как сообщали Власти, в Украину из Великобритании прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для ведения боев в условиях города.