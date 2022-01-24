Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма «Омикрон»

Pfizer и BioNTech во вторник, 25 января, начали клиническое исследование для оценки безопасности и эффективности вакцины, нацеленной на вариант коронавируса «Омикрон».

Pfizer и BioNTech испытывают новую вакцину



Об этом сообщило CNBC. Разработки специальной вакцины связаны с опасениями, что существующие препараты не справляются с заболеваниями, вызванными новым штаммом.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявлял ранее, что к марту у компании будет готова вакцина против «Омикрон». По словам Бурла, вакцина также будет нацелена на другие циркулирующие варианты COVID-19.

в свою очередь, генеральный директор BioNTech Угур Шахин сказал, что появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что эффективность нынешней вакцины против инфекции и заболевания легкой и средней степени тяжести от «Омикрон» снижается быстрее, чем у предыдущих штаммов вируса.

Таким образом, цель состяла в том, чтобы разработать вакцину, обеспечивающую надежную защиту от «Омикрон».

В клиническом исследовании Pfizer и BioNTech примут участие до 1420 человек.

Как сообщали Власти, ученые из Гонконга провели исследование эффективности известных вакцин против COVID-19 относительно штамма “Омикрон” и пришли к выводу о слабых показателях Pfizer-BioNTech и Coronavac.

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