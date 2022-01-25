В Федерации бокса Украины произошле раскол

18 января в Киеве состоялся Всеукраинский съезд федераций бокса, на котором присутствовало 14 из 25 организаций, входящих в состав ФБУ.

Причиной данного собрания стало грубейшее несоблюдение Устава ФБУ по проведению отчетно-избирательной конференции, прошедшей 17 декабря 21 года. Была нарушена процедура созыва участников конференции (п.5 ст.9) (многочисленные просьбы областных федераций перенести ее на более поздний срок были проигнорированы). Как следствие, конференцию не посетили 12 делегатов, и её провели без кворума (п.11 ст.9).

На съезде отметили, что произошедшее является финалом системного кризиса ФБУ, и потребовали законного проведения отчетно-выборной конференции.

Представители «несогласных» организаций подняли вопрос о том, что они несут достаточно большие финансовые (как правило, из своего кармана) затраты по подготовке боксеров сборной Украины.

А в ответ же – не могут получить элементарной финансовой отчётности от ФБУ за потраченные бюджетные (!!!) и спонсорские средства. В свою очередь, информационный ресурс ФБУ пишет, что выборы проведены законно и без нарушений, а также, что Федерация делает все возможное для развития бокса в стране и гордится своими результатами.

То, что происходит, – это всего лишь бойкот некоторых организаций. Но тогда возникают резонные вопросы:

1. «Почему 14 (из 25 существующих) ведущих федераций, которые приносят Украине 80% наград на международной арене, считают, что выборы прошли с серьезными нарушениями?»

2. «Почему президент ФБУ, Владимир Продивус, который считает себя законно избранным и делает все возможное для развития бокса, даже не пытается найти общий язык с федерациями и людьми, чей вклад в украинский бокс в разы превышает вклад самой Федерации? Называя их раскольниками.»

Как минимум, ответ и поведение федерации неубедительны!