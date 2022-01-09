Удар на $50 млрд: раскрыты планы США по санкциям против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал союзникам, какую цену придется заплатить российскому президенту, если он нападет на Украину.
Об этом пишет Bild.
План был в значительной степени разработан директором ЦРУ Уильямом Бернсом и был представлен во время визита Блинкена в Берлин.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Главная идея плана – ограничить роль России как крупнейшего в мире экспортера сырья. В частности, предлагается перекрыть российские торговые пути по всему миру и заблокировать поставки сырья из России. Также предлагается резко сократить персонал российских посольств в странах Запада.
Ущерб, который будет нанесен России от этих санкций, составит 50 млрд долларов.
В среднесрочной перспективе последствия могут быть еще боле значительными, поскольку социальные программы финансируются за счет продажи сырья. У России еще есть резервы, но в краткосрочной перспективе их придется израсходовать.
Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.