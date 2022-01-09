Удар на $50 млрд: раскрыты планы США по санкциям против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал союзникам, какую цену придется заплатить российскому президенту, если он нападет на Украину.

Президент США Джо Байден во время виртуальной встречи со своей командой обсуждает агрессивную политику России в отношении Украины.



Об этом пишет Bild.

План был в значительной степени разработан директором ЦРУ Уильямом Бернсом и был представлен во время визита Блинкена в Берлин.

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Главная идея плана – ограничить роль России как крупнейшего в мире экспортера сырья. В частности, предлагается перекрыть российские торговые пути по всему миру и заблокировать поставки сырья из России. Также предлагается резко сократить персонал российских посольств в странах Запада.

Ущерб, который будет нанесен России от этих санкций, составит 50 млрд долларов.

В среднесрочной перспективе последствия могут быть еще боле значительными, поскольку социальные программы финансируются за счет продажи сырья. У России еще есть резервы, но в краткосрочной перспективе их придется израсходовать.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, санкции, США