НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:20 25 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Удар на $50 млрд: раскрыты планы США по санкциям против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал союзникам, какую цену придется заплатить российскому президенту, если он нападет на Украину.

Президент США Джо Байден во время виртуальной встречи со своей командой обсуждает агрессивную политику России в отношении Украины.

Об этом пишет Bild.

План был в значительной степени разработан директором ЦРУ Уильямом Бернсом и был представлен во время визита Блинкена в Берлин.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Главная идея плана – ограничить роль России как крупнейшего в мире экспортера сырья. В частности, предлагается перекрыть российские торговые пути по всему миру и заблокировать поставки сырья из России. Также предлагается резко сократить персонал российских посольств в странах Запада.

Ущерб, который будет нанесен России от этих санкций, составит 50 млрд долларов.

В среднесрочной перспективе последствия могут быть еще боле значительными, поскольку социальные программы финансируются за счет продажи сырья. У России еще есть резервы, но в краткосрочной перспективе их придется израсходовать.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, санкции, США
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.01.2022 13:45
США обещают России жесткие санкции в случае вторжения в Украину
ТОР
27.12.2021 09:57
Вице-президент США пригрозила России невиданными санкциями в случае вторжения в Украину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Федерации бокса Украины произошле раскол

16:01 Украина

Американский истребитель неудачно приземлился на авианосец: семь пострадавших

09:26 Мир

Киев снова стал лидером по заболеваемости COVID-19

08:54 Украина

Количество больных удвоится: Ляшко рассказал, что ждать от новой волны COVID-19

06:24 Украина

На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео

01:18 Мир

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com